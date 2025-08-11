Генсек НАТО Рютте обозначил вероятный исход встречи Путина и Трампа на Аляске

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью ABC допустил, что встреча может инициировать диалог по обмену территориями Москвы с Киевом.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что в повестку переговоров следует включить вопросы обеспечения безопасности Украины. По его словам, Незалежная может признать контроль России над утраченными в ходе конфликта территориями, однако формально не отказываться от суверенитета над ними.

«Когда речь пойдёт о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — заявил Рютте.