11 августа, 03:02

Генсек НАТО Рютте обозначил вероятный исход встречи Путина и Трампа на Аляске

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Генсек НАТО Марк Рютте в интервью ABC допустил, что встреча может инициировать диалог по обмену территориями Москвы с Киевом.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что в повестку переговоров следует включить вопросы обеспечения безопасности Украины. По его словам, Незалежная может признать контроль России над утраченными в ходе конфликта территориями, однако формально не отказываться от суверенитета над ними.

«Когда речь пойдёт о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре», — заявил Рютте.

В Киеве уличили Генштаб ВСУ во лжи о взятии села в Сумской области
В Киеве уличили Генштаб ВСУ во лжи о взятии села в Сумской области

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что Вашингтон и Москва уже согласовывают список территорий, которые могут быть предметом взаимного обмена. Дипломат уточнил, что этим занимаются технические группы, которые фиксируют условия. По его словам, США рассматривают завершение вооружённого конфликта как цель переговоров.

Алена Пенчугина
