Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 19:30

Уитакер: В США обсуждается обмен территориями между Россией и Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Вашингтон и Москва уже согласовывают список территорий, которые могут быть предметом взаимного обмена. Об этом CNN сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Дипломат уточнил, что этим занимаются технические группы, которые фиксируют условия. Он также сообщил, что знаком с высказываниями главаря киевского режима Владимира Зеленского против такого обмена, однако США рассматривают завершение вооружённого конфликта как цель переговоров.

«Вбрось меня, вбрось!»: как Запад истерит от прямых переговоров России и США
«Вбрось меня, вбрось!»: как Запад истерит от прямых переговоров России и США

А ранее Уитакер уточнил, что Владимир Зеленский должен быть готов к завершению военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал отказ экс-комика от территориальных уступок. Зеленский в очередной раз заявил, что украинская сторона не будет отдавать РФ «свои территории». По его словам, Киев «готов только к реальным решениям, которые могут принести мир».

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar