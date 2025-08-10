Уитакер: В США обсуждается обмен территориями между Россией и Украиной

Вашингтон и Москва уже согласовывают список территорий, которые могут быть предметом взаимного обмена. Об этом CNN сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Дипломат уточнил, что этим занимаются технические группы, которые фиксируют условия. Он также сообщил, что знаком с высказываниями главаря киевского режима Владимира Зеленского против такого обмена, однако США рассматривают завершение вооружённого конфликта как цель переговоров.

А ранее Уитакер уточнил, что Владимир Зеленский должен быть готов к завершению военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал отказ экс-комика от территориальных уступок. Зеленский в очередной раз заявил, что украинская сторона не будет отдавать РФ «свои территории». По его словам, Киев «готов только к реальным решениям, которые могут принести мир».