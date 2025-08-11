Европа сама сделала себя слабой: Италия назвала главную ошибку перед встречей Путина и Трампа

Евросоюз утратил влияние в мировой политике и стал малозначительным политическим игроком на международной арене. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете La Stampa перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

«Трамп действует в том мире, который есть. Если бы Европа обладала значительным весом как сверхдержава, ему пришлось бы действовать иначе», — заявил Крозетто.

Министр обороны Италии раскритиковал разрозненность европейских стран, отметив, что каждая проводит собственную внешнюю, военную и экономическую политику. По его словам, многие лидеры ЕС сосредоточены исключительно на внутренних проблемах, что ослабляет позиции объединения.