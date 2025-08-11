Европа сама сделала себя слабой: Италия назвала главную ошибку перед встречей Путина и Трампа
Глава МО Италии заявил о потере ЕС влияния на фоне встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Евросоюз утратил влияние в мировой политике и стал малозначительным политическим игроком на международной арене. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете La Stampa перед встречей президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.
«Трамп действует в том мире, который есть. Если бы Европа обладала значительным весом как сверхдержава, ему пришлось бы действовать иначе», — заявил Крозетто.
Министр обороны Италии раскритиковал разрозненность европейских стран, отметив, что каждая проводит собственную внешнюю, военную и экономическую политику. По его словам, многие лидеры ЕС сосредоточены исключительно на внутренних проблемах, что ослабляет позиции объединения.
Крозетто уверяет, что страны Евросоюза продолжат поддерживать Украину, независимо от результатов переговоров между Путиным и Трампом. При этом он констатировал, что нынешняя слабость ЕС вынуждает американского президента действовать без оглядки на европейских партнёров.
Напомним, что 15 августа на Аляске намечена встреча между Путиным и Трампом. Главным вопросом повестки дня заявлено обсуждение ситуации на Украине и поиск методов её урегулирования. Отсутствие официальных представителей украинского правительства на этих переговорах было негативно воспринято в Киеве. По данным американских журналистов, инициатива об исключении Владимира Зеленского из числа участников исходила от Москвы. Кроме того, ожидается, что лидеры европейских стран также не будут присутствовать на предстоящем саммите.