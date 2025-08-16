Встреча Путина и Трампа
16 августа, 16:13

«Придали новый импульс»: Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшаяся на Аляске, способствовала активизации усилий по поиску решения украинского конфликта. Такое мнение в соцсети Х высказал лидер Турции Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара приветствует усилия Москвы и Вашингтона.

«Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом России Путиным, придали новый импульс поискам путей к прекращению конфликта на Украине. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием Зеленского заложит основу для прочного мира», — сказано в публикации президента Турции.

Путин заявил, что его встреча с Трампом помогла приблизиться к нужным решениям
Ранее сообщалось, что Стамбул сохраняет свои позиции в качестве одного из вероятных мест проведения очередных переговоров российской и американской делегаций. Однако детали очередных консультаций между РФ и США ещё не уточнены.

Ольга Сливченко
