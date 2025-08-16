Стало известно, где может пройти новый раунд переговоров России и США

Пока конкретики по дате и месту нового раунда консультаций между Россией и США нет. Но при этом Стамбул остаётся одним из возможных вариантов для переговоров. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий дипломатический источник.

«Пока нет никакой конкретики», — сказал собеседник агентства.

Стороны сами будут решать, где именно проведут консультации. Возможность проведения встречи в Стамбуле дипломат не исключил, но подчеркнул, что окончательное решение остаётся за Москвой и Вашингтоном.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее отметил, что Россия и США могут провести следующий этап консультаций по «раздражителям» до конца лета. По его словам, Москва не желает затягивать перерыв между встречами.