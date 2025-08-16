Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 августа, 11:22

Стало известно, где может пройти новый раунд переговоров России и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Пока конкретики по дате и месту нового раунда консультаций между Россией и США нет. Но при этом Стамбул остаётся одним из возможных вариантов для переговоров. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий дипломатический источник.

«Пока нет никакой конкретики», — сказал собеседник агентства.

Стороны сами будут решать, где именно проведут консультации. Возможность проведения встречи в Стамбуле дипломат не исключил, но подчеркнул, что окончательное решение остаётся за Москвой и Вашингтоном.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее отметил, что Россия и США могут провести следующий этап консультаций по «раздражителям» до конца лета. По его словам, Москва не желает затягивать перерыв между встречами.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит по Украине на территории Турции. Также он выразил убеждённость, что формирование рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам создаст условия для проведения такой встречи.


Милена Скрипальщикова
