Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 20:10

Пушилин: Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские войска с высокой вероятностью возьмут в окружение Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в городе Красноармейск уже фиксируются действия подразделений на отдельных улицах, включая многоэтажные дома.

«По тому, как развиваются события на красноармейском направлении. Велика вероятность, она продолжает увеличиваться, в плане того, что и сам Красноармейск и Димитров попадут в практическое окружение, потому что ситуация развивается ровно таким образом», — сообщил он.

А ранее Пушилин заявил, что наступление российских военных на Добропольском направлении в ДНР позволило нарушить логистику Вооружённых сил Украины и ухудшить позиции противника. По его словам, командование Киева было вынуждено перебрасывать на данный участок дополнительные резервы для сдерживания прорыва Армии России. Ситуация остаётся под контролем российских военных.

Тимур Хингеев
