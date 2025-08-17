Пушилин: Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова в ДНР

Российские войска с высокой вероятностью возьмут в окружение Красноармейск и Димитров в Донецкой Народной Республике. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в городе Красноармейск уже фиксируются действия подразделений на отдельных улицах, включая многоэтажные дома.

«По тому, как развиваются события на красноармейском направлении. Велика вероятность, она продолжает увеличиваться, в плане того, что и сам Красноармейск и Димитров попадут в практическое окружение, потому что ситуация развивается ровно таким образом», — сообщил он.