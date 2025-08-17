На Запорожском направлении ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава и ударных беспилотников. Об этом РИА «Новости» рассказал сапёр расчёта FPV 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Марио.

По словам военнослужащего, ситуация существенно изменилась по сравнению с прошлым годом. Если ранее противник располагал более многочисленными и подготовленными силами, то сейчас отмечается явный дефицит как живой силы, так и ударных БПЛА. Особое внимание Марио обратил на появление в рядах ВСУ бойцов старшего возраста, явно не имеющих достаточной подготовки.

«По сравнению с прошлым годом — намного легче. И у противника уже, может, и людей не хватает, и «птиц». По сравнению с тем годом — побольше было у них людей. Этот год — ощутимо, что у них людей не хватает и подготовки не хватает. Были такие персонажи, по которым видно, что человек уже в зрелом возрасте, уже за 50, так сказать... И сами они не подготовлены», — рассказал Марио.

Он подчеркнул, что в 2024 году украинские подразделения на этом участке фронта демонстрировали лучшую укомплектованность и уровень подготовки личного состава. Однако текущая оперативная обстановка, по его наблюдениям, свидетельствует о серьёзных кадровых проблемах у противника.