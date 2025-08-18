«Продукт информационной диареи»: Военкор уличил Сырского во лжи об успехах ВСУ на Курщине

Военный корреспондент Александр Коц жёстко прокомментировал высказывания главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно итогов операции в Курской области, обозвав их «продуктом информационной диареи». Своим мнением представитель СМИ поделился в личном Telegram-канале.

Журналист высмеял амбициозные заявления главкома о «лучшем результате среди всех крупных операций» по итогам наступления ВСУ, противопоставив им реальные данные об обменах телами военнослужащих между сторонами конфликта — Россией и Украиной. Он также подчеркнул странное отсутствие какой-либо критики в адрес Сырского в обществе.

«Пропорции обменов телами как бы сами за себя говорят. И если Сырскому нравится на завтрак украинцам подавать продукт информационной диареи, а они, не возмущаясь, хватаются за ложку, то это их проблема», — отметил Коц.

Также военкор опроверг заявление Сырского о разгроме ЧВК Вагнер» в ходе боёв за Артёмовск (украинское название — Бахмут) в 2023 году, акцентировав внимание на том, что бывшие «музыканты» продолжают сражаться с украинскими формированиями, но уже в составе полноценных подразделений по всему фронту.