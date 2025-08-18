Встреча Путина и Трампа
18 августа, 08:09

Сырский нашёл позорное объяснение унижению ВСУ под Покровском

Сырский объяснил прорыв ВС РФ под Красноармейском особенностями местности

Обложка © Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) стало возможным из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии обороны ВСУ.

По его словам, в этом районе много оврагов, рек и густой летней растительности, что облегчает скрытное передвижение и осложняет контроль за линией фронта. Сырский отметил, что российская армия использует тактику «тысячи порезов», атакуя малыми штурмовыми группами на широком участке.

Покровское направление считается одним из ключевых в Донбассе: город является крупным транспортным узлом и логистическим центром, через который проходят пути снабжения украинских войск. Продвижение российских сил в этом районе создает угрозу для обороны Краматорска и Славянска — главных опорных пунктов ВСУ в Донецкой области.

По данным военных аналитиков, именно под Покровском сейчас идут наиболее ожесточённые бои. Прорыв линии обороны на этом участке может существенно изменить баланс сил на фронте и открыть российской армии путь вглубь контролируемой Украиной территории Донбасса.

Новости СВО. Армия России зашла в Константиновку, Зеленский едет в США, Москва и Вашингтон согласовывают гарантии безопасности, 18 августа

Ранее сообщалось, что украинское командование не располагает полной информацией о линии соприкосновения в Красноармейске. Из-за этого солдаты ВСУ часто оказываются на передовых позициях российских войск. Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова, заявил накануне глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, уже фиксируются действия подразделений на отдельных улицах, включая многоэтажные дома.

Марина Фещенко
