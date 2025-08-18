Новости СВО. Армия России зашла в Константиновку, Зеленский едет в США, Москва и Вашингтон согласовывают гарантии безопасности, 18 августа Оглавление Наступление в ДНР: освобождена Серебрянка, бои за Северск и Ямполь Курская область: ВСУ не атакуют, но РФ наносит удары по приграничным позициям Переговоры Трампа и Зеленского: какие уступки ждут Украину? Гарантии для Украины: о чём договорились США и Россия? ВС РФ продвигаются в ДНР, диктатор Украины и европейские чиновники бегут в Вашингтон, Трамп поддержал требования России по территориям — дайджест Life.ru. 17 августа, 21:07 Армия России продвигается к Северску и занимает позиции в Красноармейске. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Наступление в ДНР: освобождена Серебрянка, бои за Северск и Ямполь

По предварительным данным, в Донецкой Народной Республике освобождено село Серебрянка. Уже в ближайшее время бои могут начаться за соседний Северск. На этом же участке фронта российские войска продвигаются к Ямполю.

На Покровском направлении ВСУ отступают из Чинушино и занимают позиции в Красноармейске (Покровске) и Новопавловке. Сообщается и о продвижении в самом городе. Группировку противника постепенно разрезают на несколько частей. Бои идут в районе улицы Пушкина.

Начались бои в границах Константиновки. Нашим штурмовикам удалось перейти границу города со стороны Предтечино. Наступление ведёт 6-я мотострелковая дивизия.

Карта СВО на 18 августа 2025 года. Со стороны Предтечино, на участке 6-й МСД, бойцы вошли в административные границы Константиновки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область: ВСУ не атакуют, но РФ наносит удары по приграничным позициям

Противник пока не предпринимал попыток зайти на территорию Курской области, но продолжает держать свои подразделения в приграничной территории. По выявленным целям ударили российские военные лётчики.

Переговоры Трампа и Зеленского: какие уступки ждут Украину?

18 августа у всего мира будет возможность увидеть отношение президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Бывший комик едет на приём к американскому лидеру. Для него вряд ли приготовлена красная дорожка и аплодисменты, а вот неприятный разговор точно состоится. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф рассказал, что основной темой станут территории. Москва требует вывести украинские войска с тех территорий, которые были присоединены.

В Вашингтон Зеленский выдвигается с группой поддержки. В список тех, кто готов вступиться за диктатора Украины, входят председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Тем не менее Трамп, видимо, сначала встретится с главой киевского режима тет-а-тет.

— Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о ходе мирных переговоров, гарантиях безопасности, территориальных вопросах и дальнейшей поддержке Украины, — сообщил Мерц.

Расчёты БПЛА группировки войск «Север» проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами для работы в зоне СВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Гарантии для Украины: о чём договорились США и Россия?

Украина выпрашивает себе гарантии безопасности. В это же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что защита нужна не только Киеву, но и всей Европе. Стив Уиткофф утверждает, что Россия и США уже договорились об этом.

— Мы не думали, что окажемся настолько близки к соглашению о защите по статье 5 со стороны Соединённых Штатов, законодательном закреплении в Российской Федерации обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательном закреплении в Российской Федерации обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет. Так что мы пришли к соглашению, и это ещё не всё,— рассказал он в эфире CNN.

Уиткофф добавил, что теперь всё зависит от Киева. По его словам, Россия пошла на уступки в вопросе территорий, не взяв всю Украину. При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил NBC, что США не поддерживают идею передать весь Донбасс под контроль России. Однако источники Fox News говорят, что Трамп за то, чтобы территории бывших Донецкой и Луганской областей были российскими. Сам же президент США сделал репост в социальных сетях о том, что Украине необходимо оставить землю ради прекращения боевых действий.

