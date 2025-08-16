Новости СВО. Армия России освободила Александроград, группа вэсэушников разбилась о Курскую область, Зеленский паникует из-за переговоров на Аляске, 16 августа Оглавление Российская армия освободила Александроград: новый плацдарм на границе Днепропетровской области Курская область: новая атака ВСУ провалилась Конфликт в ВСУ: нацисты против Зеленского Переговоры Путина и Трампа: Украина может готовиться к уступкам, Зеленский в панике Российские войска продвигаются под Красноармейском, Зеленский нарывается на мятеж нацистов, Украина может пойти на уступки — дайджест Life.ru. 15 августа, 21:07 Армия России закрепляется на позициях у Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российская армия освободила Александроград: новый плацдарм на границе Днепропетровской области

Армия России освободила Александроград. Это село находится на границе ДНР и Днепропетровской области. Военный блогер Юрий Подоляка рассказал, что теперь российские войска полностью овладели восточным берегом реки Волчья и, по его мнению, наступление может начаться в сторону Просяной. Но есть и другая точка зрения.

— Ближайшие украинские населённики на Днепропетровщине — Новосёловка и Лесное. Расположены на берегу реки Волчья. Если их удастся взять, Российская армия получит ещё один плацдарм на территории противника, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 16 августа 2025 года. Армия России освободила Александроград. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Продвижение фиксируется в Родинском. ВС РФ заняли северную часть населённого пункта. ВСУ готовы полностью выйти, но им поступил приказ держаться до окончания переговоров на Аляске. Рядом с этим городом вэсэушники совершили очередное военное преступление, которое зафиксировали наши БПЛА. Украинский боевик расстрелял мирную жительницу, шедшую по дороге, и сбежал в посадку.

— В этой посадке пленных не будет, — отметил российский доброволец с позывным Тринадцатый.

Курская область: новая атака ВСУ провалилась

Очередная штурмовая группа ВСУ нашла свою смерть в курском приграничье. Наступать они пытались со стороны сумской Бессаловки. В результате отступать пришлось не только им, но и резервам, находящимся в тылу.

В Сумской области фиксируется накопление сил противника. Авторы канала «Архангел спецназа» предполагают, что ВСУ могут начать наступление в сторону Тёткина или из Беловод.

— По характеру сосредоточения сил и маршрутам перемещений делается вывод о завершении формирования группы противника. Цель здесь проста — создать информационный повод к переговорам, обозначить присутствие на участке фронта и получить медийный эффект, — говорится в публикации.

Расчёт самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки «Центр» уничтожил орудие ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Конфликт в ВСУ: нацисты против Зеленского

Military Watch Magazine обращает внимание на конфликт между членами «Азова»* и Владимиром Зеленским. Подполковник Богдан Кротевич описал ситуацию, происходящую под Красноармейском.

— Господин президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, — написал нацист главарю киевского режима.

Уже на следующий день российские войска совершили прорыв. Но до этого Кротевич ещё успел сообщить, что Красноармейск почти полностью окружён, а Константиновка пока в полуокружении.

Переговоры Путина и Трампа: Украина может готовиться к уступкам, Зеленский в панике

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон** в очередной раз сделал заявление со ссылкой на свои источники в Вашингтоне. По их словам, боевые действия завершатся по итогам переговоров президентов России и США.

— Я за что купил, за то продаю. Оба моих источника — это очень высокопоставленные люди в Вашингтоне, — сказал журналист.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске — о чём будут. Фото © ТАСС / АР / Pablo Martinez Monsivais

Он много чего говорил, но, как итог, Украина согласна на передачу территорий. The New York Times сообщает, что как раз согласие на передачу земли и послужило поводом для приглашения Владимира Путина на Аляску. Дональд Трамп хочет выступить посредником в урегулировании. Сама же встреча вызвала панику у Зеленского.

— Ожидаю сегодня же доклад разведки об актуальных намерениях российской стороны и её подготовке к встрече на Аляске. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трёхстороннем формате, — заявил бывший комик.

В очередной раз он выразил надежду, что Америка поможет, хотя сам шагов к миру не делает.

* Террористическая организация, запрещённая в России ** Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

