Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что получил от двух высокопоставленных источников в Вашингтоне информацию о возможном завершении украинского конфликта 15 августа по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сообщил в эфире одного из политических каналов.

«Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра конфликт закончится» — сказал журналист.

Он не стал раскрывать личности своих информаторов и выразил скептицизм относительно такого развития событий. Гордон* отметил, что позиция главаря киевского режима Владимира Зеленского, отказывающегося от уступок, и очевидная позиция России не дают оснований для оптимизма.

В то же время журналист подчеркнул, что переговоры президентов России и США на Аляске состоятся в любом случае. Результаты встречи лидеров станут известны в ночь с 15 на 16 августа.