Регион
15 августа, 13:55

Украинский журналист Гордон* допустил завершение конфликта уже 15 августа

Дмитрий Гордон*. Обложка © Wikipedia / Dmitry Neymyrok

Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что получил от двух высокопоставленных источников в Вашингтоне информацию о возможном завершении украинского конфликта 15 августа по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сообщил в эфире одного из политических каналов.

«Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра конфликт закончится» — сказал журналист.

Он не стал раскрывать личности своих информаторов и выразил скептицизм относительно такого развития событий. Гордон* отметил, что позиция главаря киевского режима Владимира Зеленского, отказывающегося от уступок, и очевидная позиция России не дают оснований для оптимизма.

В то же время журналист подчеркнул, что переговоры президентов России и США на Аляске состоятся в любом случае. Результаты встречи лидеров станут известны в ночь с 15 на 16 августа.

Мировое сообщество с интересом ожидает саммита лидеров России и США. Встреча Путина и Трампа начнётся 15 августа в 22:30 по Москве на военной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска. Сначала президенты проведут личную беседу, после чего к переговорам присоединятся делегации. Имена участников от обеих стран уже объявлены. Трамп вылетел на Аляску и, по данным СМИ, намерен лично с почестями встретить Путина прямо на взлётной полосе.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Гордон
  • Встреча Путина и Трампа
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
