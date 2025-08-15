NYT: Украина готова пойти на обмен территориями с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
В кулуарах украинской власти подтвердили, что Украина будет обменивать территории, чтобы заключить мир с Россией. Москва готова свернуть боевые действия в обмен на пересмотр границ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейского дипломата, работающего в Киеве, и высокопоставленного украинского чиновника.
Источники издания говорят, что недавно прошёл некий телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось потенциальное соглашение, предполагающее взаимные уступки по территории. С его слов, после поулчения согласия на обмен президент США Дональд Трамп загорелся желанием стать посредником и лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий договора.
Ранее американские СМИ писали, что глава Белого дома пообещал Владимиру Зеленскому не обсуждать с Путиным украинские территории во время встречи на Аляске. При этом в Госдепе США подчёркивают, что для наступления мира Украине придётся расстаться с землями. Однако в Киеве до сих пор твердят, что никакого обмена не будет.