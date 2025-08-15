NYT: Украина готова пойти на обмен территориями с Россией

В кулуарах украинской власти подтвердили, что Украина будет обменивать территории, чтобы заключить мир с Россией. Москва готова свернуть боевые действия в обмен на пересмотр границ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейского дипломата, работающего в Киеве, и высокопоставленного украинского чиновника.