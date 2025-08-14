Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 14:16

Рубио: Для мира на Украине нужны гарантии безопасности и обмен территориями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Для достижения мира на Украине необходимо обсудить гарантии безопасности и урегулировать территориальные споры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано.

«Для достижения мира, я думаю, все мы это признаем, нужно будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Придётся обсудить территориальные споры и претензии, а также то, за что они ведут борьбу», — сказал Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным оценить, возможен ли в нынешних условиях мир на Украине.

«Посмотрим, как завтра всё пройдет. Как отмечал президент, он рассчитывает в ходе встречи с Путиным быстро, на ранней стадии, понять, возможен мир или нет», — отметил Рубио.

Администрация Трампа заявляет о намерении добиваться скорейшего прекращения конфликта, однако подчеркивает, что урегулирование возможно только при наличии взаимоприемлемых гарантий безопасности и решении территориальных разногласий. Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа станет первой очной встречей лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске
Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Марко Рубио
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar