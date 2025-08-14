Рубио: Для мира на Украине нужны гарантии безопасности и обмен территориями

Для достижения мира на Украине необходимо обсудить гарантии безопасности и урегулировать территориальные споры. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано.

«Для достижения мира, я думаю, все мы это признаем, нужно будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Придётся обсудить территориальные споры и претензии, а также то, за что они ведут борьбу», — сказал Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным оценить, возможен ли в нынешних условиях мир на Украине.

«Посмотрим, как завтра всё пройдет. Как отмечал президент, он рассчитывает в ходе встречи с Путиным быстро, на ранней стадии, понять, возможен мир или нет», — отметил Рубио.