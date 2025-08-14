Встреча Путина и Трампа
Минобороны Украины готовится к битве за Одессу

Власти Украины внесли Одессу в список территорий возможных боевых действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Город Одесса и более сотни населённых пунктов Одесской области отнесены к территориям, где ведутся или возможны боевые действия. Это решение, оформленное приказом Министерства общин и территорий Украины, открывает возможность для создания в административном центре региона военной администрации.

В перечень территорий, потенциально затронутых боевыми действиями также вошли 119 населённых пунктов в Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Раздельнянском, Березовском, Подольском, Одесском и других районах области. В соответствии с украинским законом «О правовом режиме военного положения», в Одессе теперь официально может быть сформирована городская военная администрация, аналогичная существующим в Сумах, Харькове, Николаеве и других прифронтовых городах.

Приказ был утверждён министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым и подписан вице-премьером по вопросам реконструкции и министром по вопросам развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой.

Ключ к освобождению Одессы: Военный эксперт заявил, что РФ нужно уничтожить базы НАТО в Очакове

Ранее стало известно, что ВСУ оставили на общественном пляже в Одесской области мину. Она взорвалась в момент, когда на берегу находились отдыхающие. В результате трагедии погибли минимум два человека.

