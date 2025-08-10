На пляже в Одесской области взорвалась мина, есть погибшие
Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
В Затоке Одесской области возле берега взорвалась мина, погибли как минимум два человека. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
Мощность детонации была такой значительной, что, по словам свидетелей, столб воды поднялся на высоту около 50 метров.
Обстановка на пляже под Одессой, где взорвалась мина. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Точное количество пострадавших уточняется. Специалисты устанавливают происхождение взрывного устройства и обстоятельства трагедии. В настоящее время доступ к месту происшествия ограничен, ведётся обследование прибрежной зоны на предмет возможных дополнительных опасностей.
