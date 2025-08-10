Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 01:44

В Саратове при падении БПЛА погиб человек

Один человек погиб в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ во дворе жилого дома в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, инцидент произошёл в жилом районе, где один из украинских БПЛА упал во двор. В связи с происшествием жителей дома эвакуировали – для них организован пункт временного размещения в соседней школе.

Губернатор также отметил, что в результате атаки имеются пострадавшие. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Подробности о состоянии раненых пока неизвестны.

Последствия в Саратове после падения дрона. Видео © SHOT

Обломки беспилотников повредили сразу несколько объектов на Кубани
Обломки беспилотников повредили сразу несколько объектов на Кубани

В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Саратовскую область дронами. В самом Саратове и Энгельсе прогремело несколько взрывов. Также в результате падения БПЛА повреждения получило промышленное предприятие.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar