В Саратове при падении БПЛА погиб человек

Один человек погиб в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ во дворе жилого дома в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, инцидент произошёл в жилом районе, где один из украинских БПЛА упал во двор. В связи с происшествием жителей дома эвакуировали – для них организован пункт временного размещения в соседней школе.

Губернатор также отметил, что в результате атаки имеются пострадавшие. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Подробности о состоянии раненых пока неизвестны.