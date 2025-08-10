В Саратовской области промышленное предприятие повреждено при атаке дронов ВСУ

Вооружённые формирования Украины атаковали промышленное предприятие в Саратовской области беспилотниками. О повреждении в результате ударов БПЛА сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», – заявил губернатор.

О пострадавших в результате ночной атаки ВСУ пока не сообщается.