В Саратовской области промышленное предприятие повреждено при атаке дронов ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l
Вооружённые формирования Украины атаковали промышленное предприятие в Саратовской области беспилотниками. О повреждении в результате ударов БПЛА сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», – заявил губернатор.
О пострадавших в результате ночной атаки ВСУ пока не сообщается.
Ночью в воскресенье, 9 августа, губернатор Бусаргин уже предупреждал об угрозе атаки БПЛА в регионе. Как писал Life.ru, во время массированного воздушного налёта украинских дронов в Саратове и Энгельсе прогремело несколько взрывов.