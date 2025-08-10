Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 01:24

В Саратовской области промышленное предприятие повреждено при атаке дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Вооружённые формирования Украины атаковали промышленное предприятие в Саратовской области беспилотниками. О повреждении в результате ударов БПЛА сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», – заявил губернатор.

О пострадавших в результате ночной атаки ВСУ пока не сообщается.

Несколько взрывов прогремели над Воронежем от работы сил ПВО
Несколько взрывов прогремели над Воронежем от работы сил ПВО

Ночью в воскресенье, 9 августа, губернатор Бусаргин уже предупреждал об угрозе атаки БПЛА в регионе. Как писал Life.ru, во время массированного воздушного налёта украинских дронов в Саратове и Энгельсе прогремело несколько взрывов.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar