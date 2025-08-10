Взрывы от работы ПВО гремят в Саратове и Энгельсе

Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, там сработала система ПВО, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, в одном из районов видно облако дыма.

Местные жители рассказали, что было слышно около восьми взрывов над Саратовом и Энгельсом через реку Волга. Сообщается, что система ПВО отражает налёт беспилотников. В небе также видны характерные вспышки. Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на земле не было.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в 2:49 ночи. Власти уточнили, что местах возможной угрозы работают системы оповещения.