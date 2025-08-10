Взрывы от работы ПВО гремят в Саратове и Энгельсе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, там сработала система ПВО, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, в одном из районов видно облако дыма.
Местные жители рассказали, что было слышно около восьми взрывов над Саратовом и Энгельсом через реку Волга. Сообщается, что система ПВО отражает налёт беспилотников. В небе также видны характерные вспышки. Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на земле не было.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в 2:49 ночи. Власти уточнили, что местах возможной угрозы работают системы оповещения.
Перед этим несколько взрывов от работы сил ПВО прогремели над Воронежем. Местные жители рассказали, что было слышно от двух до пяти взрывов в южной части города. О каких-либо повреждениях не сообщалось.