9 августа, 21:00

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса введён план ковёр

Аэропорт. Обложка © Freepik / fanjianhua

В нескольких российских аэропортах — Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево) и Магас — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань теперь работает в штатном режиме.

Артём Гапоненко
