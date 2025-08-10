В аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса введён план ковёр
В нескольких российских аэропортах — Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево) и Магас — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань теперь работает в штатном режиме.