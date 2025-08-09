Turkish Airlines доставила во Внуково задержанный в Анталии багаж

Turkish Airlines доставила во «Внуково» задержанный багаж пассажиров пяти рейсов из Антальи. Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта. Там уточнили, что весь багаж рейсов 3152, 3140, 3024, 1231 и 3038 уже прибыл и доступен для получения.

«При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку», — отметили в воздушной гавани.