Turkish Airlines доставила во Внуково задержанный в Анталии багаж
Обложка © Telegram / Международный аэропорт Внуково
Turkish Airlines доставила во «Внуково» задержанный багаж пассажиров пяти рейсов из Антальи. Об этом сообщили в телеграм-канале аэропорта. Там уточнили, что весь багаж рейсов 3152, 3140, 3024, 1231 и 3038 уже прибыл и доступен для получения.
«При себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку», — отметили в воздушной гавани.
Ранее Life.ru сообщал, что российские туристы не смогли улететь из Антальи домой из-за новых правил Turkish Airlines. Раньше ребёнка можно было держать на руках, но при обратном вылете авиакомпания потребовала детское кресло. Семье с полуторагодовалым малышом не разрешили сесть в самолёт, им пришлось покупать новые билеты.