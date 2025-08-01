Авиакомпанию наказали за отказ пустить в самолёт трёх россиян с билетами

Российская авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») получила штраф в размере 30 тысяч рублей за овербукинг, так как три пассажира не смогли улететь по своим билетам из-за нехватки мест в самолёте. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В мае текущего года трём пассажирам авиакомпании «Сибирь», следовавшим из г. Новосибирска в г. Санкт-Петербург, отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна в связи с регистрацией на данный рейс трансферных пассажиров иного стыковочного рейса», — сказано в тексте.

Административное дело рассматривалось по ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований совершённое повторно». Перевозчику был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.