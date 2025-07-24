Авиакомпании S7 придётся раскошелиться за повторный случай овербукинга

Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») подверглась штрафу в размере 40 тысяч рублей за повторный случай овербукинга. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошёл в мае 2025 года, когда двум пассажирам было отказано в регистрации на рейс.

В сообщении ведомства говорится, что в мае 2025 года нескольким пассажирам было отказано в регистрации на рейс из-за превышения количества зарегистрированных пассажиров над числом мест на борту воздушного судна. В результате перевозчика привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ («оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно»).