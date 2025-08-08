Встреча Путина и Трампа
Регион
8 августа, 19:03

В Турции россиян с ребёнком не пустили в самолёт из-за отсутствия кресла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P

Российские туристы столкнулись с проблемами при вылете из Антальи из-за внезапного требования Turkish Airlines о наличии детского кресла. Об этом сообщила пострадавшая семья изданию «Фонтанка».

Женщина рассказала, что вместе с мужем и полуторагодовалым сыном беспрепятственно добралась до места отдыха — ребёнок летел на руках у родителей. Однако при возвращении сотрудники авиакомпании отказались допустить их на борт, сославшись на отсутствие специального сидения для малыша. При этом вариант перелёта с ребёнком на коленях, разрешённый ранее, даже не предложили.

Обращения к представителям Turkish Airlines не прояснили ситуацию, и семье пришлось приобрести новые билеты за 210 тысяч рублей, чтобы улететь домой.

Авиакомпанию наказали за отказ пустить в самолёт трёх россиян с билетами
Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Санкт-Петербурга трижды столкнулась с овербукингом во время одной поездки, из-за чего пропустила девичник подруги и потеряла 20 тысяч рублей. Всё случилось на рейсе авиакомпании S7, следовавшем из Санкт-Петербурга в Новосибирск. После прохождения регистрации оказалось, что количество посадочных мест меньше числа зарегистрированных пассажиров, и девушке отказали в посадке.

Александра Мышляева
