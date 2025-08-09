Встреча Путина и Трампа
9 августа, 19:18

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, о чем сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко. Он заявил, что воздушная гавань снова открыта для полноценной работы.

Ограничения были введены вечером в субботу, 9 августа, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Теперь аэропорт возобновил нормальное функционирование, авиакомпании могут осуществлять запланированные рейсы без дополнительных препятствий.

Сотни людей на полу: Появилось видео коллапса в аэропорту Сочи из-за задержания 80 рейсов

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Сочи беспилотниками. В России массовый воздушный налёт на курортный город связали с местью Владимира Зеленского из-за неудач на фронте и в переговорах. Всего за субботний вечер российская система ПВО сбила 26 вражеских беспилотников над регионами страны.

Юния Ларсон
