Средства ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
Российские системы противовоздушной обороны за два часа отразили массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени 9 августа было перехвачено и уничтожено 26 вражеских БПЛА самолётного типа. Наибольшее количество дронов — по семь единиц — сбито над Тульской и Брянской областями. Четыре беспилотника нейтрализованы в небе над Краснодарским краем, три — над Калужской областью. Ещё два аппарата перехвачены над акваторией Азовского моря, два — над Орловской областью и один — над Курской областью.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня дроны ВСУ уже атаковали российские регионы. К несчастью, эти удары привели к жертвам среди мирных жителей в Белгородской области. Сперва БПЛА противника спикировал на гражданский автомобиль, погибла супружеская пара. Позже другой беспилотник взорвался в Борисовке, при этом погиб 19-летний парень, ещё двое человек получили ранения.