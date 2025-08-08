Атака беспилотников на Сочи стала следствием личной обиды Владимира Зеленского. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью NEWS.ru.

«Это не ВСУ, это Зеленский преследует свои цели. Его не берут на переговоры, он злится, пытается отыграться на мирных людях, которые приехали отдыхать в Сочи. Там нет никаких военных объектов. Сейчас сезон, очень много народу», — пояснил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что удары по гражданским объектам курорта, где нет военной инфраструктуры, свидетельствуют о провалах украинской армии на фронте. По его словам, выбирая целью женщин и детей, Киев пытается компенсировать военные неудачи.