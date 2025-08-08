Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 19:13

«Месть Зеленского»: В ГД объяснили массированную атаку дронов на Сочи

Депутат Колесник связал атаку на Сочи с провалами ВСУ и злостью Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Атака беспилотников на Сочи стала следствием личной обиды Владимира Зеленского. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью NEWS.ru.

«Это не ВСУ, это Зеленский преследует свои цели. Его не берут на переговоры, он злится, пытается отыграться на мирных людях, которые приехали отдыхать в Сочи. Там нет никаких военных объектов. Сейчас сезон, очень много народу», — пояснил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что удары по гражданским объектам курорта, где нет военной инфраструктуры, свидетельствуют о провалах украинской армии на фронте. По его словам, выбирая целью женщин и детей, Киев пытается компенсировать военные неудачи.

Инцидент произошёл в разгар курортного сезона — были слышны сирены, проведена эвакуация с пляжей, временно закрыт аэропорт. Депутат отметил, что такие действия демонстрируют бессилие ВСУ в противостоянии с российскими войсками.

Сирены оповестили туристов и жителей о воздушной угрозе на крупном российском курорте
Сирены оповестили туристов и жителей о воздушной угрозе на крупном российском курорте

Напомним, ВСУ атаковали Краснодарский край дронами «Лютый», три из них сбиты, один — над Чёрным морем. В Сочи из-за угрозы атак ограничена работа аэропорта, а власти эвакуируют людей с пляжей. Глава города Андрей Прошунин призвал жителей и туристов укрыться в безопасных местах, отметив, что ПВО продолжает отражать угрозу. Данных о разрушениях или пострадавших нет, в некоторых районах слышны звуки работы систем противовоздушной обороны.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar