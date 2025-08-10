Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 22:25

Несколько взрывов прогремели над Воронежем от работы сил ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Не менее пяти взрывов в небе слышали жители Воронежа. По предварительным данным, над городом работает система противоздушной обороны, которая отражает налёт беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что было слышно от двух до пяти взрывов в южной части города. Перед этим сработала система воздушной тревоги. По словам очевидцев, взрывы гремели и в других районах Воронежа.

В Краснодарском крае упавший БПЛА спровоцировал пожар возле ж/д путей
В Краснодарском крае упавший БПЛА спровоцировал пожар возле ж/д путей

Угрозу атаки БПЛА в Воронеже обхъявили около 00:30 мск. Сейчас наблюдаются перебои в работе интернета. В данный момент официальная информация о пострадавших и возможных разрушениях на земле не поступала.

Ранее Life.ru писал, что Росавиация временно закрыла аэропорты Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Там действует план ковёр.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar