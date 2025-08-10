Несколько взрывов прогремели над Воронежем от работы сил ПВО

Не менее пяти взрывов в небе слышали жители Воронежа. По предварительным данным, над городом работает система противоздушной обороны, которая отражает налёт беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что было слышно от двух до пяти взрывов в южной части города. Перед этим сработала система воздушной тревоги. По словам очевидцев, взрывы гремели и в других районах Воронежа.

Угрозу атаки БПЛА в Воронеже обхъявили около 00:30 мск. Сейчас наблюдаются перебои в работе интернета. В данный момент официальная информация о пострадавших и возможных разрушениях на земле не поступала.