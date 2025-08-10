СК назвал командира ВСУ, ответственного за обстрелы Белгородской области

Следственный комитет России выявил украинского военнослужащего, отдававшего приказы о нападениях на Белгородскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 механизированного батальона 92 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Виталия Нащубского», — уточнили в СК РФ.

Его подозревают в организации террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года подозреваемый систематически отдавал приказы о минометных обстрелах Шебекинского района. В результате атак пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.