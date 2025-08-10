СК назвал командира ВСУ, ответственного за обстрелы Белгородской области
СК РФ: Подполковник ВСУ Нащубский организовал атаки на Шебекинский район
Виталий Нащубский. Обложка © Telegram / «Следком»
Следственный комитет России выявил украинского военнослужащего, отдававшего приказы о нападениях на Белгородскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 механизированного батальона 92 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Виталия Нащубского», — уточнили в СК РФ.
Его подозревают в организации террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ).
По версии следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года подозреваемый систематически отдавал приказы о минометных обстрелах Шебекинского района. В результате атак пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате атаки, предпринятой украинской стороной по городу Шебекино, трагически погибла мирная жительница. Полученные ею ранения оказались смертельными, и она скончалась практически мгновенно. Кроме того, пострадали два человека – мужчина и женщина, которых госпитализировали с осколочными ранениями.