Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 08:37

СК назвал командира ВСУ, ответственного за обстрелы Белгородской области

СК РФ: Подполковник ВСУ Нащубский организовал атаки на Шебекинский район

Виталий Нащубский. Обложка © Telegram / «Следком»

Виталий Нащубский. Обложка © Telegram / «Следком»

Следственный комитет России выявил украинского военнослужащего, отдававшего приказы о нападениях на Белгородскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 механизированного батальона 92 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Виталия Нащубского», — уточнили в СК РФ.

Его подозревают в организации террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, с 17 февраля по 4 марта 2023 года подозреваемый систематически отдавал приказы о минометных обстрелах Шебекинского района. В результате атак пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В Белгороде отменили праздничные мероприятия в День Прохоровского поля из-за зверских обстрелов ВСУ
В Белгороде отменили праздничные мероприятия в День Прохоровского поля из-за зверских обстрелов ВСУ

Ранее сообщалось, что в результате атаки, предпринятой украинской стороной по городу Шебекино, трагически погибла мирная жительница. Полученные ею ранения оказались смертельными, и она скончалась практически мгновенно. Кроме того, пострадали два человека – мужчина и женщина, которых госпитализировали с осколочными ранениями.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Законы
  • СК РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar