Армии России необходимо взять город Очаков под контроль для уничтожения базы британского спецназа, расположенной там. Об этом заявил доктор военных наук и капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Главное – это вопрос освобождения русских городов: Очакова, Одессы, Николаева, Херсона», — сказал он в интервью NEWS.ru.

Эксперт отметил, что освобождение этих городов от нацистских формирований позволит ликвидировать все иностранные военные базы. Он также предложил вариант сокрушительного ракетного удара по базе в Очакове как способа её уничтожения, указав на предыдущие успешные атаки, которые уже привели к значительным потерям среди британских военнослужащих и украинских сил.

«Наши Вооружённые силы давно способны на это, однако вопрос остается политическим», — добавил Сивков.