Ключ к освобождению Одессы: Военный эксперт заявил, что РФ нужно уничтожить базы НАТО в Очакове
Сивков призвал взять под контроль Очаков для ликвидации базы спецназа Британии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos
Армии России необходимо взять город Очаков под контроль для уничтожения базы британского спецназа, расположенной там. Об этом заявил доктор военных наук и капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Главное – это вопрос освобождения русских городов: Очакова, Одессы, Николаева, Херсона», — сказал он в интервью NEWS.ru.
Эксперт отметил, что освобождение этих городов от нацистских формирований позволит ликвидировать все иностранные военные базы. Он также предложил вариант сокрушительного ракетного удара по базе в Очакове как способа её уничтожения, указав на предыдущие успешные атаки, которые уже привели к значительным потерям среди британских военнослужащих и украинских сил.
«Наши Вооружённые силы давно способны на это, однако вопрос остается политическим», — добавил Сивков.
Ранее Life.ru писал, что российские войска ударили по базе в Очакове. Там Вооружённые силы Украины готовили десант к высадке на Херсонщине. Благодаря этой операции была выведена из строя ключевая точка, где проходила подготовка боевиков для переброски на стратегические участки побережья.