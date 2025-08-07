Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 августа, 00:23

Ключ к освобождению Одессы: Военный эксперт заявил, что РФ нужно уничтожить базы НАТО в Очакове

Сивков призвал взять под контроль Очаков для ликвидации базы спецназа Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Армии России необходимо взять город Очаков под контроль для уничтожения базы британского спецназа, расположенной там. Об этом заявил доктор военных наук и капитан I ранга запаса Константин Сивков.

«Главное – это вопрос освобождения русских городов: Очакова, Одессы, Николаева, Херсона», — сказал он в интервью NEWS.ru.

Эксперт отметил, что освобождение этих городов от нацистских формирований позволит ликвидировать все иностранные военные базы. Он также предложил вариант сокрушительного ракетного удара по базе в Очакове как способа её уничтожения, указав на предыдущие успешные атаки, которые уже привели к значительным потерям среди британских военнослужащих и украинских сил.

«Наши Вооружённые силы давно способны на это, однако вопрос остается политическим», — добавил Сивков.

Песков назвал размещение иностранных войск у границ РФ на Украине неприемлемым
Ранее Life.ru писал, что российские войска ударили по базе в Очакове. Там Вооружённые силы Украины готовили десант к высадке на Херсонщине. Благодаря этой операции была выведена из строя ключевая точка, где проходила подготовка боевиков для переброски на стратегические участки побережья.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
