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11 июля, 10:13

Песков назвал размещение иностранных войск у границ РФ на Украине неприемлемым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает абсолютно недопустимым размещение иностранных военных контингентов на территории Украины вблизи российских границ.

Он выразил глубокое разочарование тем, что чёткие и последовательные сигналы России по этому вопросу игнорируются, подчеркнув, что данная тема имеет критическое значение для национальных интересов страны.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах Парижа и Лондона развернуть на Украине после завершения боевых действий объединённую группировку численностью до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, эти силы, сформированные на базе франко-британского сотрудничества, будут расширены до уровня армейского корпуса и смогут привлекать другие европейские страны, а также действовать в рамках задач НАТО.

Оксана Попова
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