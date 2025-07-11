Песков назвал размещение иностранных войск у границ РФ на Украине неприемлемым
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Официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает абсолютно недопустимым размещение иностранных военных контингентов на территории Украины вблизи российских границ.
Он выразил глубокое разочарование тем, что чёткие и последовательные сигналы России по этому вопросу игнорируются, подчеркнув, что данная тема имеет критическое значение для национальных интересов страны.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах Парижа и Лондона развернуть на Украине после завершения боевых действий объединённую группировку численностью до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, эти силы, сформированные на базе франко-британского сотрудничества, будут расширены до уровня армейского корпуса и смогут привлекать другие европейские страны, а также действовать в рамках задач НАТО.