Песков назвал размещение иностранных войск у границ РФ на Украине неприемлемым

Он выразил глубокое разочарование тем, что чёткие и последовательные сигналы России по этому вопросу игнорируются, подчеркнув, что данная тема имеет критическое значение для национальных интересов страны.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах Парижа и Лондона развернуть на Украине после завершения боевых действий объединённую группировку численностью до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, эти силы, сформированные на базе франко-британского сотрудничества, будут расширены до уровня армейского корпуса и смогут привлекать другие европейские страны, а также действовать в рамках задач НАТО.