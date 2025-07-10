Макрон: Франко-британский контингент на Украине может достигнуть 50 тысяч солдат
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах Парижа и Лондона развернуть на Украине после завершения боевых действий объединённую группировку численностью до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, эти силы, сформированные на базе франко-британского сотрудничества, будут расширены до уровня армейского корпуса и смогут привлекать другие европейские страны, а также действовать в рамках задач НАТО.
Выступая на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером, Макрон пояснил, что данный контингент станет основой международной миссии по контролю за соблюдением перемирия в случае его заключения.
Стармер, в свою очередь, подтвердил, что координационный штаб этой инициативы уже функционирует в Париже. Он будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции.