Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев выразил серьёзную обеспокоенность по поводу нарастающего напряжения между Россией и странами НАТО в районе Балтийского моря. По его мнению, последние действия европейских государств, направленные на ограничение российского судоходства, создают угрозу прямого столкновения. Об этом он сообщил URA.ru.

Особое внимание эксперт уделил активности Эстонии, которая в последние месяцы неоднократно предпринимала попытки остановить российские танкеры. Такие меры, по словам Силаева, можно расценивать как фактическую морскую блокаду ключевых портов России — Санкт-Петербурга и Калининграда — что является актом агрессии.

«Россия имеет полное право и даже обязанность на неё ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — считает Силаев.