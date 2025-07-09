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9 июля, 19:43

Министр обороны Польши заявил, что Балтика стала внутренним морем НАТО

Обложка © unsplash.com / Tsuyoshi Kozu

Обложка © unsplash.com / Tsuyoshi Kozu

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Балтийское море теперь является «внутренним морем» Североатлантического альянса.

По словам польского министра, это изменение статуса акватории произошло после недавнего вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса», – цитирует слова Косиняка-Камыша пресс-служба польского ведомства.

В военном ведомстве Польши также подчеркнули, что укрепление польского побережья Балтийского моря является «данью уважения» другим странам НАТО.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил о риске эскалации в Балтийском море
Замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил о риске эскалации в Балтийском море

Ранее Life.ru писал о планах прибалтов и финнов создать мини-НАТО в акватории Балтийского моря. Западные страны наращивают силы на Балтике и готовят флот «северного НАТО» на случай вывода американских войск из региона.

Юния Ларсон
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