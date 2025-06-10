Замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил о риске эскалации в Балтийском море

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко предупредил, что Балтийское море постепенно становится зоной противостояния, где в любой момент может начать военный конфликт. По словам дипломата, в регионе возросла плотность военной активности и учений, что не может не вызывать тревогу.