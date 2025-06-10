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Регион
10 июня, 14:28

Замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил о риске эскалации в Балтийском море

Обложка © Пресс-служба Балтийского флота/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Балтийского флота/ТАСС

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко предупредил, что Балтийское море постепенно становится зоной противостояния, где в любой момент может начать военный конфликт. По словам дипломата, в регионе возросла плотность военной активности и учений, что не может не вызывать тревогу.

«В результате искусственно насаждаемой конфронтации и демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», — приводит слова Грушко РИА «Новости».

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Life.ru уже сообщал, что в конце мая 20 российских кораблей вышли в Балтийское море в сопровождении самолётов и вертолётов, чтобы провести там военные учения. Одновременно с этим туда выдвинулся и флот Североатлантического альянса. В российском МИДе считают, что это может быть подготовкой к столкновению НАТО и России.

Марина Фещенко
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