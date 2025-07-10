Дуда пригрозил союзникам по НАТО из-за Киева

Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможном закрытии аэропорта в Жешуве, который служит основным транзитным пунктом для поставок западной военной помощи Украине. В интервью нескольким YouTube-каналам польский лидер выразил недовольство тем, что союзники по НАТО и Киев, по его словам, ведут себя так, будто польская инфраструктура принадлежит им.

«Если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — сказал он.

Дуда пояснил, что его недовольство вызвано тем, что Польшу не приглашали на важные международные мероприятия, где обсуждались вопросы военной помощи Украине, в том числе идущей через польскую территорию. Он назвал эту ситуацию скандальной и признался, что в ответ заблокировал часть решений саммита НАТО в Вильнюсе.