Дуда пригрозил союзникам по НАТО из-за Киева
Польский президент Дуда пригрозил закрыть ключевой хаб поставок помощи Украине
Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Verconer
Президент Польши Анджей Дуда заявил о возможном закрытии аэропорта в Жешуве, который служит основным транзитным пунктом для поставок западной военной помощи Украине. В интервью нескольким YouTube-каналам польский лидер выразил недовольство тем, что союзники по НАТО и Киев, по его словам, ведут себя так, будто польская инфраструктура принадлежит им.
«Если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», — сказал он.
Дуда пояснил, что его недовольство вызвано тем, что Польшу не приглашали на важные международные мероприятия, где обсуждались вопросы военной помощи Украине, в том числе идущей через польскую территорию. Он назвал эту ситуацию скандальной и признался, что в ответ заблокировал часть решений саммита НАТО в Вильнюсе.
Ранее Дуда выразил уверенность в ключевой роли своей страны в поддержке Украины, акцентировав внимание на поставках тяжёлого вооружения. Он подчеркнул, что именно Польша стала первой, кто откликнулся на нужды Киева, предоставив критически важную военную технику для защиты.