Дуда выступил со странным заявлением об Украине

Анджей Дуда, президент Польши, заявил о решающей роли его страны в спасении Украины, подчеркнув факт поставки тяжёлого вооружения. В своём интервью изданию Onet он отметил, что именно страна первой пришла на помощь Киеву, предоставив необходимую военную технику для обороны.

«Я считаю, можно смело сказать, что мы на самом деле во многом спасли Украину, потому что были первыми, кто действительно отправил Украине тяжелую технику, чтобы защитить ее», — утверждает он.

По словам Дуды, украинские власти буквально просили Варшаву предоставить истребители МиГ-29. Он отметил, что Польша пыталась получить разрешение на отправку самолётов от других стран НАТО, но столкнулась с препятствиями со стороны США.