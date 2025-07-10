Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 20:00

Премьер Британии Стармер: В Париже открыли штаб коалиции желающих

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В ходе франко-британского саммита в Лондоне Кир Стармер объявил о значительном прогрессе в формировании так называемой «коалиции желающих». Как отметил британский премьер, штаб-квартира коалиции уже функционирует в Париже под совместным франко-британским руководством, при этом ведётся доработка командных структур и планируется создание координационного центра в Киеве.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, парижская штаб-квартира будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции, позволяя партнёрам гибко распределять силы и развёртывать военные группы для выполнения оперативных задач. Через 12 месяцев штаб планируется переместить в Лондон.

Особое внимание уделяется поддержке Украины, которая будет включать материально-техническое обеспечение, поставки вооружений, подготовку кадров, а также помощь в контроле воздушного пространства и морских акваторий. Как уточнили на Даунинг-стрит, координационный центр в Киеве будет создан только в случае размещения контингента коалиции на Украине и будет находиться под руководством высокопоставленного офицера британской армии.

У Лондона и Парижа разные взгляды: СМИ узнали, из-за чего Макрон давит на Стармера
У Лондона и Парижа разные взгляды: СМИ узнали, из-за чего Макрон давит на Стармера

Напомним, в ночь на 10 июля российские военные осуществили масштабную атаку на Киев и окрестные регионы. Зеленский сообщил, что «нападение» совпало с заседанием «коалиции желающих». Воздушная тревога продолжалась около 10 часов, в течение которых были применены различные виды вооружений. По рассказам общепризнанного комика, Российская армия выпустила 18 ракет.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Кир Стармер
  • Франция
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar