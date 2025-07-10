Премьер Британии Стармер: В Париже открыли штаб коалиции желающих

В ходе франко-британского саммита в Лондоне Кир Стармер объявил о значительном прогрессе в формировании так называемой «коалиции желающих». Как отметил британский премьер, штаб-квартира коалиции уже функционирует в Париже под совместным франко-британским руководством, при этом ведётся доработка командных структур и планируется создание координационного центра в Киеве.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, парижская штаб-квартира будет отвечать за тактические аспекты действий коалиции, позволяя партнёрам гибко распределять силы и развёртывать военные группы для выполнения оперативных задач. Через 12 месяцев штаб планируется переместить в Лондон.

Особое внимание уделяется поддержке Украины, которая будет включать материально-техническое обеспечение, поставки вооружений, подготовку кадров, а также помощь в контроле воздушного пространства и морских акваторий. Как уточнили на Даунинг-стрит, координационный центр в Киеве будет создан только в случае размещения контингента коалиции на Украине и будет находиться под руководством высокопоставленного офицера британской армии.