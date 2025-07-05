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5 июля, 02:05

У Лондона и Парижа разные взгляды: СМИ узнали, из-за чего Макрон давит на Стармера

Telegraph: Макрон давит Стармера, требуя признать Палестину

Эммануюль Макрон и Кира Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand

Эммануюль Макрон и Кира Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он требует признать палестинское государство. Лондон и Париж имеют разные мнения о скорости и методах официального признания Палестины, сообщает Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

«Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе частных переговоров», — говорится в сообщении.

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Стармер и Макрон планируют обсудить ситуацию в секторе Газа и вопрос признания Палестины на следующей неделе — в рамках трёхдневного государственного визита Макрона в Великобританию.

Как сообщал Life.ru, лейбористские депутаты допускают возможность отставки Кира Стармера в ближайшие месяцы. Причиной могут стать плохие результаты на выборах в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, запланированных на май.

Лия Мурадьян
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