У Лондона и Парижа разные взгляды: СМИ узнали, из-за чего Макрон давит на Стармера

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он требует признать палестинское государство. Лондон и Париж имеют разные мнения о скорости и методах официального признания Палестины, сообщает Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.

«Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе частных переговоров», — говорится в сообщении.

Стармер и Макрон планируют обсудить ситуацию в секторе Газа и вопрос признания Палестины на следующей неделе — в рамках трёхдневного государственного визита Макрона в Великобританию.