ХАМАС дал положительный ответ на предложение о перемирии в секторе Газа
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Палестинское движение ХАМАС сообщило о передаче посредникам своего ответа на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. В заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения, говорится, что радикалы готовы немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого плана.
В Израиле позднее подтвердили получение ответа от ХАМАС и заявили, что изучают его детали.
По данным агентства Maan, инициатива по урегулированию ситуации предусматривает перемирие на 60 дней, освобождение десяти заложников, поэтапную передачу израильской стороне тел 18 погибших в секторе Газа, отвод израильских войск, освобождение не менее одной тысячи палестинских заключённых и направление в анклав «десятков тысяч грузовиков» с гуманитарной помощью.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. Он выразил надежду, что ХАМАС также согласится на сделку, потому что «лучше она не станет, только хуже».