Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 01:04

ХАМАС дал положительный ответ на предложение о перемирии в секторе Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Палестинское движение ХАМАС сообщило о передаче посредникам своего ответа на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа. В заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения, говорится, что радикалы готовы немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого плана.

В Израиле позднее подтвердили получение ответа от ХАМАС и заявили, что изучают его детали.

По данным агентства Maan, инициатива по урегулированию ситуации предусматривает перемирие на 60 дней, освобождение десяти заложников, поэтапную передачу израильской стороне тел 18 погибших в секторе Газа, отвод израильских войск, освобождение не менее одной тысячи палестинских заключённых и направление в анклав «десятков тысяч грузовиков» с гуманитарной помощью.

Больше сотни человек погибли от ударов Израиля в секторе Газа
Больше сотни человек погибли от ударов Израиля в секторе Газа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. Он выразил надежду, что ХАМАС также согласится на сделку, потому что «лучше она не станет, только хуже».

Юния Ларсон
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar