Больше сотни человек погибли от ударов Израиля в секторе Газа

Эскалация конфликта в секторе Газа привела к новым жертвам. По информации катарского телеканала Al Jazeera, 1 июля более ста палестинцев погибли в результате ударов, нанесённых израильской армией.

Сообщается, что израильские военные убили 109 палестинцев, в том числе 28 человек, ожидавших получения гуманитарной помощи в пунктах выдачи продовольствия. Министерство здравоохранения анклава информирует, что с конца мая жертвами атак на пункты распределения гуманитарной помощи стали свыше 600 человек.

Согласно официальным данным, с начала обострения конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибло более 56,6 тысяч человек, ещё 134 тысячи получили ранения.