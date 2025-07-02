Больше сотни человек погибли от ударов Израиля в секторе Газа
Al Jazeera: Свыше 100 палестинцев погибли в Газе в результате ударов Израиля
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Эскалация конфликта в секторе Газа привела к новым жертвам. По информации катарского телеканала Al Jazeera, 1 июля более ста палестинцев погибли в результате ударов, нанесённых израильской армией.
Сообщается, что израильские военные убили 109 палестинцев, в том числе 28 человек, ожидавших получения гуманитарной помощи в пунктах выдачи продовольствия. Министерство здравоохранения анклава информирует, что с конца мая жертвами атак на пункты распределения гуманитарной помощи стали свыше 600 человек.
Согласно официальным данным, с начала обострения конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибло более 56,6 тысяч человек, ещё 134 тысячи получили ранения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении согласия между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней. По словам американского лидера, его представители провели продуктивные переговоры с израильской стороной. Он также предупредил ХАМАС о негативных последствиях в случае отказа от предложенного перемирия.