Хуситы сообщили об ударах по территории Израиля, включая аэропорт «Бен-Гурион»
Представитель ВС Йемена Яхъя Сариа. Обложка © X / أمين حيان Ameen Hayyan
Военное крыло движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее значительную часть северного Йемена, объявило о нанесении ракетных ударов по израильским объектам. По утверждению официального представителя Яхъи Сариа, одной из целей стал международный аэропорт «Бен-Гурион», также известный как «Лод», расположенный в районе Яффы.
По его словам, удар был выполнен с применением гиперзвукового баллистического боеприпаса под наименованием «Палестина 2». Кроме того, он сообщил о трёх отдельных атаках, направленных против объектов на юге Израиля — в Яффе, Ашкелоне и Эйлате.
Хуситы заявили, что подобные действия представляют собой продолжение кампании, направленной, по их словам, на поддержку палестинского населения в секторе Газа. Представитель движения связал ракетные запуски с обвинениями в адрес Израиля в совершении «геноцида» против гражданского населения.
А ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой ответного удара в связи с очередным ракетным пуском по территории Израиля со стороны хуситов. До этого представитель ЦАХАЛ сообщил о перехвате 99% иранских беспилотников и около 86% ракет, выпущенных в сторону Израиля.