Хуситы сообщили об ударах по территории Израиля, включая аэропорт «Бен-Гурион»

Военное крыло движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее значительную часть северного Йемена, объявило о нанесении ракетных ударов по израильским объектам. По утверждению официального представителя Яхъи Сариа, одной из целей стал международный аэропорт «Бен-Гурион», также известный как «Лод», расположенный в районе Яффы.

По его словам, удар был выполнен с применением гиперзвукового баллистического боеприпаса под наименованием «Палестина 2». Кроме того, он сообщил о трёх отдельных атаках, направленных против объектов на юге Израиля — в Яффе, Ашкелоне и Эйлате.