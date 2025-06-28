Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 09:59

«Качественная операция»: Хуситы подтвердили атаку на Израиль и назвали свою цель

Военный представитель хуситов Сариа: Целью ракетной атаки хуситов был Беэр-Шева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Йеменские хуситы из военно-политического движения «Ансар Аллах» подтвердили запуск ракеты по израильской территории. Они утверждают, что целью являлся объект в южном городе Беэр-Шева.

«Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты «Зульфикар», успешно достигнув своей цели», — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале их вооружённых сил.

Представитель движения подчеркнул, что атаки будут продолжаться в поддержку палестинского народа до тех пор, пока не прекратятся военные действия против него и не будет снята блокада сектора Газа.

Западные и региональные аналитики считают, что хуситов, которые желают расширить своё влияние, поддерживает и спонсирует иранское правительство.

Израильская «Красная свадьба» была на грани срыва, но обернулась внезапным триумфом
Израильская «Красная свадьба» была на грани срыва, но обернулась внезапным триумфом

Ранее Life.ru сообщал, что йеменские хуситы вновь обстреляли Израиль, где в некоторых южных регионах звучали сирены воздушной тревоги. Информации о жертвах и разрушениях в ходе атаки к настоящему моменту не приводится ни одной из сторон.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Сектор Газа
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar