«Качественная операция»: Хуситы подтвердили атаку на Израиль и назвали свою цель

Йеменские хуситы из военно-политического движения «Ансар Аллах» подтвердили запуск ракеты по израильской территории. Они утверждают, что целью являлся объект в южном городе Беэр-Шева.

«Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты «Зульфикар», успешно достигнув своей цели», — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале их вооружённых сил.

Представитель движения подчеркнул, что атаки будут продолжаться в поддержку палестинского народа до тех пор, пока не прекратятся военные действия против него и не будет снята блокада сектора Газа.

Западные и региональные аналитики считают, что хуситов, которые желают расширить своё влияние, поддерживает и спонсирует иранское правительство.