«Качественная операция»: Хуситы подтвердили атаку на Израиль и назвали свою цель
Военный представитель хуситов Сариа: Целью ракетной атаки хуситов был Беэр-Шева
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Йеменские хуситы из военно-политического движения «Ансар Аллах» подтвердили запуск ракеты по израильской территории. Они утверждают, что целью являлся объект в южном городе Беэр-Шева.
«Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты «Зульфикар», успешно достигнув своей цели», — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале их вооружённых сил.
Представитель движения подчеркнул, что атаки будут продолжаться в поддержку палестинского народа до тех пор, пока не прекратятся военные действия против него и не будет снята блокада сектора Газа.
Западные и региональные аналитики считают, что хуситов, которые желают расширить своё влияние, поддерживает и спонсирует иранское правительство.
Ранее Life.ru сообщал, что йеменские хуситы вновь обстреляли Израиль, где в некоторых южных регионах звучали сирены воздушной тревоги. Информации о жертвах и разрушениях в ходе атаки к настоящему моменту не приводится ни одной из сторон.