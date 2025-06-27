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27 июня, 16:45

Израильская «Красная свадьба» была на грани срыва, но обернулась внезапным триумфом

WSJ: Израиль и США создавали видимость, что ЦАХАЛ не атакует Иран без разрешения

Последствия ударов Израиля по Тегерану. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Последствия ударов Израиля по Тегерану. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Израиль и США намеренно создавали для Тегерана видимость, что Тель-Авив не решится атаковать объекты на иранской территории без одобрения Вашингтона. Ведущую роль в этом обмане сыграли президент Штатов Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Чтобы ввести иранцев в заблуждение, США открыто демонстрировали свою готовность вести переговоры с Ираном, в это время Израиль, якобы сдерживаемый от агрессивных действий американской стороной, мог открыто готовить армию к операции. Трамп играл свою роль до последнего: когда 200 истребителей ЦАХАЛ уже взлетели с авиабаз, хозяин Белого дома писал в соцсети о приверженности дипломатического решения иранского ядерного вопроса.

Издание утверждает, что в ходе подготовки к операции 120 высокоранговых израильских офицеров и разведчиков составили список с более 250 целями для ударов: ядерными объектами, пусковыми установками ракет, а также командным составом иранских ВС и ведущими учёными республики. Кульминацией замысла должна была стать одномоментная ликвидация всего военного руководства Ирана — именно этот этап и получил название «Красная свадьба». Предполагалось, что такой удар не позволит иранцам своевременно среагировать на атаку и израильская авиация сможет уничтожить ракетные установки. Однако в последний момент вся задумка оказалась на грани краха.

Командиры иранских ВВС внезапно начали перемещаться, что привело чуть ли не к панике в штабе ЦАХАЛ — израильтяне пришли к выводу, что их план каким-то образом был раскрыт. Действительность оказалась ещё удивительнее: иранские генералы передислоцировались, чтобы собраться в одном месте. Израиль не упустил такой возможности и нанёс сокрушительный удар по руководству КСИР.

Одновременно с этим были атакованы дома иранских учёных в Тегеране. Девять из них были убиты практически синхронно — без шанса на спасения. Финальная часть операции включала уничтожение иранских РЛС, ЗРК и пусковых установок.

Ключевая роль в этом впечатляющем плане досталась «Моссаду», агенты которого на протяжении многих месяцев доставляли в Иран комплектующие для сотен дронов со взрывчаткой, а также замаскированное под обычные грузы оружие. Перед началом операции небольшие диверсионные группы заняли позиций поблизости от точек расположения ПВО и ракетных баз, чтобы нанести по ним удары в момент атаки авиации.

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Напомним, за весь период вооружённого конфликта погибли около 627 иранцев и почти 5000 пострадали. Израильская сторона заявляет о 20 погибших и более чем 1,2 тысячи раненых в результате иранских ударов. При этом Дональд Трамп заявил о риске нового обострения в будущем, отметив, что сейчас обе стороны не готовы к очередному этапу эскалации.

Юрий Лысенко
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