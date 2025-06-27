Израильская «Красная свадьба» была на грани срыва, но обернулась внезапным триумфом

Израиль и США намеренно создавали для Тегерана видимость, что Тель-Авив не решится атаковать объекты на иранской территории без одобрения Вашингтона. Ведущую роль в этом обмане сыграли президент Штатов Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Чтобы ввести иранцев в заблуждение, США открыто демонстрировали свою готовность вести переговоры с Ираном, в это время Израиль, якобы сдерживаемый от агрессивных действий американской стороной, мог открыто готовить армию к операции. Трамп играл свою роль до последнего: когда 200 истребителей ЦАХАЛ уже взлетели с авиабаз, хозяин Белого дома писал в соцсети о приверженности дипломатического решения иранского ядерного вопроса.

Издание утверждает, что в ходе подготовки к операции 120 высокоранговых израильских офицеров и разведчиков составили список с более 250 целями для ударов: ядерными объектами, пусковыми установками ракет, а также командным составом иранских ВС и ведущими учёными республики. Кульминацией замысла должна была стать одномоментная ликвидация всего военного руководства Ирана — именно этот этап и получил название «Красная свадьба». Предполагалось, что такой удар не позволит иранцам своевременно среагировать на атаку и израильская авиация сможет уничтожить ракетные установки. Однако в последний момент вся задумка оказалась на грани краха.

Командиры иранских ВВС внезапно начали перемещаться, что привело чуть ли не к панике в штабе ЦАХАЛ — израильтяне пришли к выводу, что их план каким-то образом был раскрыт. Действительность оказалась ещё удивительнее: иранские генералы передислоцировались, чтобы собраться в одном месте. Израиль не упустил такой возможности и нанёс сокрушительный удар по руководству КСИР.

Одновременно с этим были атакованы дома иранских учёных в Тегеране. Девять из них были убиты практически синхронно — без шанса на спасения. Финальная часть операции включала уничтожение иранских РЛС, ЗРК и пусковых установок.