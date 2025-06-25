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Регион
25 июня, 15:01

В Иране раскрыли число погибших и пострадавших в результате нападения Израиля

Минздрав Ирана: В результате ударов Израиля погибли 627 человек, 4870 были ранены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

С начала нападения Израиля погибло около 627 иранцев, а почти 5000 получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава Ирана Хосейн Керманпур в своём аккаунте в соцсети X.

«Сопоставление данных по пострадавшим провинциям до 24 июня таково: число раненых — 4870 человек, погибших — 627», — отметил он.

Израильская сторона утверждает, что в результате ударов со стороны Ирана погибли свыше 20 человек, а более 1,2 тысячи получили ранения.

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Ранее сообщалось, что иранские правоохранительные органы арестовали как минимум 700 лиц, предположительно действовавших в интересах израильской разведки. Большинство задержаний произошло в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.

Ольга Сливченко
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