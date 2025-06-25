В Иране раскрыли число погибших и пострадавших в результате нападения Израиля
Минздрав Ирана: В результате ударов Израиля погибли 627 человек, 4870 были ранены
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С начала нападения Израиля погибло около 627 иранцев, а почти 5000 получили ранения. Об этом сообщил представитель Минздрава Ирана Хосейн Керманпур в своём аккаунте в соцсети X.
«Сопоставление данных по пострадавшим провинциям до 24 июня таково: число раненых — 4870 человек, погибших — 627», — отметил он.
Израильская сторона утверждает, что в результате ударов со стороны Ирана погибли свыше 20 человек, а более 1,2 тысячи получили ранения.
Ранее сообщалось, что иранские правоохранительные органы арестовали как минимум 700 лиц, предположительно действовавших в интересах израильской разведки. Большинство задержаний произошло в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.