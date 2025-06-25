В офисе Нетаньяху заявили, что удары США надолго замедлили ядерную программу Ирана
Офис Нетаньяху: Удары США по Фордо вывели из строя обогатительные мощности Ирана
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Американские авиаудары, направленные против иранского ядерного объекта в Фордо, уничтожили важные для работы элементы инфраструктуры и вывели из эксплуатации комплекс по обогащению урана. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ссылаясь на Национальную комиссию по атомной энергии.
«Разрушительная атака США по объекту в Фордо привела к уничтожению его ключевой инфраструктуры и вывела из строя обогатительный комплекс. По нашей оценке, удары США по ядерным объектам Ирана, в сочетании с израильскими операциями <...> отбросили возможности Тегерана по созданию ядерного оружия на многие годы назад», — сказано в тексте заявления.
Представители премьер-министра добавили, что сохранение стратегического эффекта зависит от того, как долго Иран будет оставаться без доступа к материалам, пригодным для производства ядерного оружия.
После того, как 22 июня Соединённые Штаты подвергли бомбардировке иранские ядерные объекты, в частности, в Фордо, Натанзе и Исфахане, со стороны международного сообщества последовала неоднозначная реакция. Россия, Китай и Саудовская Аравия выступили с резким осуждением американской агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал удары ВВС США как беспрецедентный шаг, способный привести к непредсказуемым глобальным последствиям. И хотя Дональд Трамп публично назвал атаку на Иран одной из наиболее эффективных операций в истории, данные, просочившиеся в СМИ, ставят под сомнение заявления о полной нейтрализации основных элементов ядерной программы Тегерана.