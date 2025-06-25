В офисе Нетаньяху заявили, что удары США надолго замедлили ядерную программу Ирана

Американские авиаудары, направленные против иранского ядерного объекта в Фордо, уничтожили важные для работы элементы инфраструктуры и вывели из эксплуатации комплекс по обогащению урана. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ссылаясь на Национальную комиссию по атомной энергии.

«Разрушительная атака США по объекту в Фордо привела к уничтожению его ключевой инфраструктуры и вывела из строя обогатительный комплекс. По нашей оценке, удары США по ядерным объектам Ирана, в сочетании с израильскими операциями <...> отбросили возможности Тегерана по созданию ядерного оружия на многие годы назад», — сказано в тексте заявления.