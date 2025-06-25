Трамп сравнил удары по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки
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Президент США Дональд Трамп сравнил недавние удары по Ирану с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. В своём заявлении он отметил, что, хотя не хочет проводить прямые параллели, по сути, произошли события, схожие по своему воздействию. Политик уверен, что если бы Штаты не нанесли этот удар, боевые действия продолжались бы до сих пор.
«Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но по сути произошло нечто подобное. Тогда это положило конец войне», — заявил Трамп.
Две атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки США провели в августе 1945 года, в завершающей стадии Второй мировой войны. Это два исключительных в истории человечества случая применения ядерного оружия в бою. В результате взрывов моментально погибли около 70-80 тысяч человек.
Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Под удар попали центры в Фордо, Натанзе и Исфахане. Россия, Китай и Саудовская Аравия осудили агрессию Соединённых Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары США беспрецедентным шагом с непредсказуемыми последствиями. Несмотря на то, что Трамп считает атаку на Иран одной из самых успешных в истории, в СМИ утекла информация, вызывающая сомнения в полной ликвидации ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры.