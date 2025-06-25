Трамп сравнил удары по Ирану с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Президент США Дональд Трамп сравнил недавние удары по Ирану с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. В своём заявлении он отметил, что, хотя не хочет проводить прямые параллели, по сути, произошли события, схожие по своему воздействию. Политик уверен, что если бы Штаты не нанесли этот удар, боевые действия продолжались бы до сих пор.

«Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но по сути произошло нечто подобное. Тогда это положило конец войне», — заявил Трамп.