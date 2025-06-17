Трампа сравнили с Трумэном, применившим атомную бомбу в Японии

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social скриншот личного сообщения от американского посла в Израиле Майка Хакаби. В нём дипломат назвал американского лидера «величайшим президентом со времён Гарри Трумэна» и выразил благодарность за принятые решения.

«Я не пытаюсь убедить вас, только подбодрить. Я верю, что вы услышите небеса, и этот голос гораздо важнее моего или чьего-либо еще. Вы послали меня в Израиль, чтобы быть вашими глазами, ушами и голосом и чтобы наш флаг развевался над нашим посольством. Моя работа — быть последним, кто уедет», — написал Хакаби.

Хакаби отметил, что нынешнее положение Трампа — беспрецедентное, и добавил, что тот был отправлен в Израиль «быть глазами, ушами и голосом» президента. По его словам, он останется до последнего и будет держать флаг США на месте.