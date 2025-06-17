ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 19:06

Трампа сравнили с Трумэном, применившим атомную бомбу в Японии

Посол Хакаби: Трамп, как и Трумэн в 1945 году, столкнулся с огромными вызовами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social скриншот личного сообщения от американского посла в Израиле Майка Хакаби. В нём дипломат назвал американского лидера «величайшим президентом со времён Гарри Трумэна» и выразил благодарность за принятые решения.

«Я не пытаюсь убедить вас, только подбодрить. Я верю, что вы услышите небеса, и этот голос гораздо важнее моего или чьего-либо еще. Вы послали меня в Израиль, чтобы быть вашими глазами, ушами и голосом и чтобы наш флаг развевался над нашим посольством. Моя работа — быть последним, кто уедет», — написал Хакаби.

Хакаби отметил, что нынешнее положение Трампа — беспрецедентное, и добавил, что тот был отправлен в Израиль «быть глазами, ушами и голосом» президента. По его словам, он останется до последнего и будет держать флаг США на месте.

«Я так благодарен за помощь президента, который опубликовал то, что я ему отправил», — написал Хакаби позднее на своей странице в Х.

Трамп отказался поддерживать израильский план по устранению верховного лидера Ирана
Трамп отказался поддерживать израильский план по устранению верховного лидера Ирана

Тем временем сам Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы провести экстренное совещание с Советом нацбезопасности по ситуации вокруг конфликта между Израилем и Ираном. В Белом доме обсуждают возможные шаги, включая прямые переговоры с Тегераном. Как подчеркнул Трамп, его цель — не перемирие, а окончательное завершение конфликта. Эксперты отмечают, что Израиль не сможет выдержать затяжную войну без поддержки со стороны США.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar