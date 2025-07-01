Министр обороны Израиля Кац пригрозил хуситам ударом в ответ на ракетные атаки

В связи с очередным ракетным пуском по территории Израиля со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой ответного удара. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

«Судьба Йемена будет похожа на судьбу Тегерана. После того, как мы атаковали голову змеи в Тегеране, мы также атакуем хуситов в Йемене», — заявил Кац.