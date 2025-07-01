Министр обороны Израиля Кац пригрозил хуситам ударом в ответ на ракетные атаки
Исраэль Кац. Обложка © Flickr / U.S. Embassy Jerusalem
В связи с очередным ракетным пуском по территории Израиля со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с угрозой ответного удара. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.
«Судьба Йемена будет похожа на судьбу Тегерана. После того, как мы атаковали голову змеи в Тегеране, мы также атакуем хуситов в Йемене», — заявил Кац.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об успешном перехвате большей части воздушных целей, выпущенных Ираном во время недавней эскалации. По данным арабоязычного представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи, израильским силам ПВО удалось нейтрализовать более 99% иранских беспилотников и около 86% баллистических ракет. ОН подчеркнул, что продемонстрированная эффективность является рекордной на международном уровне, учитывая масштабность и одновременность запусков.