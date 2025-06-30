В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибло более 70 человек

В результате ударов Армии обороны Израиля по Газе погибли 72 человека. Помимо них, значительное количество гражданских получило ранения различной тяжести. Об этом сообщает Al Jazeera.

Особенно пострадал город Газа, где, по данным медиков, за один день погибли 47 человек. Среди них оказались жители, пришедшие в пункты гуманитарной помощи, чтобы получить продукты питания — ситуация с обеспечением продовольствием в анклаве остаётся критической и продолжает ухудшаться.

Австралийская медицинская сестра Кристи Блэк отметила, что нехватка питания осложняет процесс восстановления пострадавших, а многочисленные взрывы значительно повысили уровень респираторных заболеваний среди населения.